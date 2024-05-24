LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ ジッピーウォレットM30503

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。●商品名：LouisVuittonルイヴィトンタイガ ジッピーウォレット M30503●サイズ：縦幅10.5㎝ 横幅21㎝ 厚み2㎝ 実寸サイズ●付属品：特にありません。 ●型番：M30503●商品状態：内装・外装共に「やや傷や汚れあり」 内装内側に折り癖あり。外装スレあり。 画像8枚目、カードポケットすれあり。●仕様:マチ付きオープンポケット×1マチなしオープンポケット×2カードポケット×10ファスナー付きポケット×1こちらは古物市場で仕入れた鑑定済みの中古品となります。神経質な方はご遠慮頂けたらと思います。ご不明な点、ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。23816その他のお品物はこちらからご覧いただけます。#caduceus#UBF#ルイヴィトン#LouisVuitton#財布#長財布#ポルトフォイユ#ジッピーウォレット#ラウンドファスナー#タイガ#ノワール素材···本革
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