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◎ 万双 クロコダイル ミニ財布
商品番号 K10459190554
商品名

◎ 万双 クロコダイル ミニ財布
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

腑の模様もきれいです。カラーはキャメルですが、イエロー味も強く鮮やかです。内側にカード出し入れ時の小キズあり小銭入れ、札入れは通常使用に伴う汚れあり全体的に綺麗な状態と思います。
http://narcologia.ru/goods/rebellion383578.html
http://narcologia.ru/goods/waveform292717.html
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