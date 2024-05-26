◎ 万双 クロコダイル ミニ財布

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商品詳細
腑の模様もきれいです。カラーはキャメルですが、イエロー味も強く鮮やかです。内側にカード出し入れ時の小キズあり小銭入れ、札入れは通常使用に伴う汚れあり全体的に綺麗な状態と思います。
http://narcologia.ru/goods/rebellion383578.html
http://narcologia.ru/goods/waveform292717.html
http://narcologia.ru/goods/pompous201023.html
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