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クロコダイル 財布 本物 マット仕上げ ブラック ラウンド新入荷 ヘンローン社製
商品番号 B11830222099
商品名

クロコダイル 財布 本物 マット仕上げ ブラック ラウンド新入荷 ヘンローン社製
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 10,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。創業４０年になります呉服店を経営しております。【商品詳細】品名:クロコダイル長財布本革ヘンローン社製ラウンドファスナー最上級品カラー：ブラックサイズ：横１９ｃｍ×縦１０ｃｍ×厚み２.５ｃｍ重さ：０．２kg仕様：内側　ファスナー小銭入れ×１室ポケット×４室(お札、通帳等入ります)カード入れ×８枚ワイドポケット×２室外側：ファスナーポケット×１室上代：１９８,０００円状態：新品・未使用品クロコダイル本革のマット仕上げの長財布です。マット仕上げは使えば使うほど艶が増し、商品自体が更に良くなる特徴がございます。
http://narcologia.ru/goods/moisture642269.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox200339.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming398892.html
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