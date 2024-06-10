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Ermenegildo Zegna ZPJ45-977　ベルト【新品未使用】
商品番号 V37378903300
商品名

Ermenegildo Zegna ZPJ45-977　ベルト【新品未使用】
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 8,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　ゼニアのベルトです♪付属品の袋もお付けいたします！ブランド　ErmenegildoZegna(エルメネジルドゼニア)商品名Belt商品品番　ZPJ45-977生産国・イタリア素材・ジェニュインレザー仕様・尾錠バックルタイプサイズ　・110cmカラー　・ブラック・ブラウン1910年の創業以来、グローバルラグジュアリーブランドとして確固たる地位を確立してきたErmenegildoZegna。今回はカーフスキンを使用したレザーベルトのご紹介。シンプルながら素材の質感や風合いを際立たせた上品でモダンな雰囲気を兼ね備えたベルトとに仕上がっております。フォーマルな装いからカジュアルな装いにもお使い頂ける魅力的な逸品です。⭐︎X線検査　商品確認済み⭐︎⭐︎国内のブランドショップで購入⭐︎ご質問などございましたらお気軽にお申し付けくださいませ♪他にも出品しています#ちーBrandshop即購入大歓迎です！黒、ブラック、ベルト、メンズ、紳士、スーツ、春、社会人、新卒、お祝い、就活、就職、プレゼント、ギフト、贈り物、孫、息子カラー···ブラック・ブラウン
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