jinハンドメイド 喜平ウォレットチェーン ピラミッド

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商品詳細
#jinレザーハンドメイド一覧HTC.RRL.CALEE等にも使用されるスタンダードリベット社の高級スタッズと厚手のカーフスキンを使用してベルトループを作成致しました。ウォレットチェーンのみの長さは全長約40cm、ベルトループ10cm、全長50cmになります！ベルトループとウォレットチェーンはナスカンにて取り外し可能で、ベルトループはキーリング単体としても使用可能です。マルカンは内側に開く作りになっており、鍵の取り外しが可能です。※トラッカーウォレットは付属致しません。※着用画像は172cm68kgになります。RRLWACKOMARIAワコマリアBEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSベドウィンアンドザハートブレーカーズSupremeシュプリームNEIGHBORHOODネイバーフッドchallengerチャレンジャーtenderloinテンダーロインCALEEキャリーAtLastアットラストCRIMIEクライミーWEIRDOウィアードRADIALLラディアルWTAPSダブルタップスGLADHANDグラッドハンドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーGOLDゴールドNeedlesニードルスTROPHYCLOTHINGトロフィークロージングAURALEEオーラリー、マルジェラHenderschemeエンダースキーマREDWINGレッドウイング、goro'sゴローズFREEWHEELERSフリーホイーラーズ、クロムハーツ、リアルマッコイズ等アメカジ、ストリート、バイカー、ビンテージ好きにもオススメです。
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful501051.html
http://narcologia.ru/goods/procurement819233.html
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