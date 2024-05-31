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- サイズ1 新品 未開封 タグ付 sacai ERIC HAZE 長袖 Tシャツ
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商品詳細
サイズ1新品未開封タグ付sacaiERICHAZE長袖TシャツホワイトSACAIERICHAZELONGSLEEVEONEDKINDWORDT-SHIRT状態は新品未開封です。国内定価20,900円(税込)品番：23-0467S素材：コットン100%カラー：ホワイト/白サイズ：1身幅約53cm/着丈約64cm商品情報SacaiEricHazeカプセルコレクションアイテム。コットンジャージのTシャツ。*パネル仕立て*クルーネックの襟と袖口はリブ編み*前面にテキストプリント*袖口にロゴプリント柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトカラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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完売品】sacai Eric Haze Print Shirt-
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