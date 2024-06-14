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サルヴァトーレフェラガモ　レザーベルト　ダブルガンチーニ　リバーシブル　シルバー
商品番号 T54923398072
商品名

サルヴァトーレフェラガモ　レザーベルト　ダブルガンチーニ　リバーシブル　シルバー
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルヴァトーレフェラガモのレザーベルト。定番のダブルガンチーニバックルにリバーシブルレザーの組み合わせ。シルバーとガンチーニの組み合わせが落ち着いた大人な雰囲気に仕上がっております。サイズはハサミでカットして調整可能サイズ80〜90センチ全長100センチ幅3.5センチ購入先　鑑定済みリサイクルショップ　正規品
http://narcologia.ru/goods/marshal619880.html
http://narcologia.ru/goods/moped219668.html
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