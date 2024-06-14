サルヴァトーレフェラガモ　レザーベルト　ダブルガンチーニ　リバーシブル　シルバー

サルヴァトーレフェラガモのレザーベルト。定番のダブルガンチーニバックルにリバーシブルレザーの組み合わせ。シルバーとガンチーニの組み合わせが落ち着いた大人な雰囲気に仕上がっております。サイズはハサミでカットして調整可能サイズ80〜90センチ全長100センチ幅3.5センチ購入先 鑑定済みリサイクルショップ 正規品



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