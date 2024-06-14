【未使用に近い】フラテッリ・ルイージ　ユナイテッドアローズ　ドットタイ

サイズ 全長 148.0.cm 大剣幅 6.5cm 小剣幅 4.5cm素材 シルク 40% 綿 60%1年前ユナイテッドアローズ店舗にて¥18,700で購入。1度使用しましたが、着用機会に恵まれないため、お探しの方にお譲りします。美品ですが、中古品であることをご了承下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。ユナイテッドアローズビームスジャーナルスタンダードシップスビショップアーバンリサーチフリークスストアベイクルーズポロラルフローレンブルックスブラザーズジェイプレスカラー···ブルー柄・デザイン···その他



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