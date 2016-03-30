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【美品】 ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ オーブ チェック ストライプ
商品番号 S36511806429
商品名

【美品】 ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ オーブ チェック ストライプ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます✨◆ブランドVivienneWestwoodACCESSORIESイタリア製シルクネクタイ◆素材シルク100％◆サイズ全長　　150cm大剣幅　9cm◆状態目立ったほつれや汚れはなく美品です。ただしあくまで中古品なので神経質な方や完璧を求める方は購入をお控え下さい。◆発送について折り畳んでの発送です。畳みシワについては商品の性質上ついてしまう可能性があります。予めご了承お願い致します。◆特徴ヴィヴィアンらしいオーブマーク、そして遊び心のあるチェック柄のネクタイです。オーブの刺繍がお洒落でスーツコーデに合わせやすく上品なデザインです。ご質問、気になることがあればお気軽にコメント下さい。
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