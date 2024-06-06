Spad by br 本革手帳 バイブルサイズ 6穴 ブラック

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商品詳細
【商品】Spadbybr本革手帳バイブルサイズ6穴ブラック【商品説明】経年や保管に伴う汚れ、傷等は多少ありますが、使えないようなダメージはありません。詳細は画像をご確認ください。表面：上下部の縁にすれ（特に右上角にダメージあり）留め開閉部分：ダメージありファスナーおよびバインダー部分：開閉に問題なし中面：左側ポケットに2箇所寄れ【サイズ】横幅：約13㎝縦幅：約18.8㎝厚さ：約2.5㎝リング穴：6穴リング内径：1.5cm※素人採寸につき多少の誤差はお許し下さいませ【色】ブラック【素材】本牛革100%【状態】数年使用後、自宅保管【付属品】なし【その他】自宅保管、素人検品にご理解のうえ、ノークレームノーリターンでお願いします。#本革手帳#spadbybr#Spadbybr#ビジネス手帳#メンズ手帳#システム手帳
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