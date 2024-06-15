Delay by Win \u0026 Sons レザーメッシュベルト

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商品詳細
DelaybyWin\u0026Sons×Vermillionコラボレザーメッシュベルト素材：本革カラー：ブラックサイズ：フリー実寸：全長約112.5cm/ベルト幅約3.5cm バックル縦幅約5cm横幅約5cm素人採寸なので多少誤差はご容赦ください革部分一部ダメージ(画像7枚目参照)他は良好です#delaybyywin＆sons#win＆sons#vermillion#ウィン＆サンズ#レザーベルト#革ベルト
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