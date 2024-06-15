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Stussy ステューシーTシャツ
商品番号 M41352653921
商品名

Stussy ステューシーTシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク海外で購入後、開封いたしましたが未使用です。Lサイズではありますがメンズにしては少し小さいように感じます。
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