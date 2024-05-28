新品未使用　m+ エムピウ ミッレフォッリエⅡ P30 ナポリ

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millefoglieⅡP30Napoliナポリ希少な大人気カラーです。⚠️こちらは厚さ30mmのタイプになります⚠️サイズ間違いのないようご注意ください。◆ブランド:m+エムピウ◆アイテム名：ミッレフォッリエIIP30◆色：Napoliナポリ◆サイズ:W110×D85×H35mm◆重量：110g◆状態：新品未使用、撮影時開封のみ◆素材：皮革（MinervaBoxイタリア製タンニン鞣し革）（内装：ピッグレザー、裏地：綿）◆付属品：箱、ギャランティカード新品未使用品ですが、皮特有の初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。商品写真はモニター設定、部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございますので、予めご了承ください。その他商品情報は公式HPをご確認ください。※商品すり替え防止のため、いかなる理由においても返品は承れません。⚠️お値下げ不可⚠️出品ごとに実物の画像を撮り、画像をアップしております。画像の使い回しは一切ございませんのでご安心下さい。天然の革素材ならではの、ひとつひとつ違う表情をご覧頂ければと思います。⚠️画像の転用おやめ下さい⚠️カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···本革