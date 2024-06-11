沖縄三線用２挺入り用持ち運び便利なセミハードケース　リック式にも持てる　新品

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沖縄三線用２挺入り用持ち運び便利なセミハードケース リック式にも持てる 新品未使用品沖縄三線が２挺入る持ち運び便利なセミハードケース、裏と表に三線を１挺づつ収納できます。 内側ポケット付 外側にも片面、大きいポケットが二か所あります。リック式、縦持ち、横持ちの取手があります。島唄ライブの遠征などにどうぞお役立てください。※このケースは、標準サイズの三線が収納できます。特殊な三線や中型サイズの三線は、収納できません。間違って購入しても一切返品も交換も応じませんのでよくサイズを確かめてご購入ください。