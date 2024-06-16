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HERMES長財布べアン　ネイビー【濃紺】Hロゴ　二つ折り　刻印
商品番号 U74075007926
商品名

HERMES長財布べアン　ネイビー【濃紺】Hロゴ　二つ折り　刻印
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※1年前位にメルカリにて35,000円にて購入数日使用後、自宅にて保管してました。使わないので出品致します。○HERMESエルメス長財布べアン　レザーシボ革　ネイビー【濃紺】Hロゴ　二つ折り　刻印　□C○サイズタテ9cmヨコ17cm幅1.5cmカード入れ5コ小銭入れ1コ札入れ1コその他3コ※状態レザーの剥がれ、擦れ。小銭入れのファスナーの持ち手がございません。開け閉めは普通に出来ます。《購入について》○中古品にご理解のある方のみ購入お願いします。○神経質な方の購入はご遠慮願います。○好みによるキャンセルなどはご遠慮願います。
http://narcologia.ru/goods/moped17468.html
http://narcologia.ru/goods/rouge610110.html
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