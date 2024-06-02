【新品】GODANE 天然 カイマン クロコダイル 革 8036 メンズ 長財布

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【新品】GODANE天然カイマンクロコダイル革8036メンズ長財布新品・未使用☆彡即購入OKです☆彡天然本革ブランドGODANE(ゴダン)【圧倒的な質感】本物の高品質な天然クロコダイル革熟練の縫製技術と徹底した品質管理で生産された商品になります。■外側：天然クロコダイル革（カイマン種）ボディー部分■内側：ビックスキン■W（幅）約20cm×H（高）約10.5cm■厚さ：約3ｃｍ（何も入っていない状態）■金属ファスナー開閉式+ホック開閉式■小銭入れ×1（ファスナー式）■札入れ×2（片マチ付）■ポケット×5■カード入×20付属品同封■オリジナル封筒袋付き※紐が付いた封筒袋■収納袋付き※オリジナルの化粧箱を一緒に付属して発送させて頂きますので、結婚祝い、記念日、就職祝いなどのお祝いにプレゼントとしても大変喜ばれております。管理番号8036#クロコダイル#長財布#メンズ#ギフト↓↓よろしければ☆その他、出品しています☆↓↓#nana☆多数出品中です