ワイルドスワンズ ENO イーノ

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ワイルドスワンズ ENOシェルコードバン×サドル インテンスブルー×ブラック以前メルカリで購入した商品です、あまり使用感がないものを購入したまに使ってたのですがシェルコードバンの扱いに気を使いながら使用するのに疲れてしまい出品することにしました，＊ある程度のお値下げ可能です