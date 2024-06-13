ストップ！！ひばりくん！Tシャツ　L 新品

2018年に江口寿史step展で購入した会場限定『ストップ!!ひばりくん!tee』シャツになります。江口寿史先生サイン入りです。広告ハガキ3枚お付けします。（少し反りあります）大切にしてましたがお探しの方にお譲りします。たたみジワとその他にもシワあります、。大丈夫な方へ。身幅 55cm身丈 68cm素人採寸にご理解のほどよろしくお願い致します。#江口寿史#ストップひばりくん#銀杏boyz#峯田和伸#銀杏ボーイズカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック14999円→14499円→13949円→13449円→12999円→12444円→11889円



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