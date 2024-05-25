BALR.ボーラー　(L)バックプリント半袖Tシャツ

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商品詳細
新品タグ付きバックプリントがかっこいいTシャツですLasVegasの文字はラバーっぽいプリントになりますフロントの小さなロゴもいけてます！メーカー希望価格（税込）￥19,800#ボーラー半袖Tサイズ違いあり#Tシャツコレクションサイズ：L L：身幅57cm肩幅54cm着丈75cm袖丈24cm柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック
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