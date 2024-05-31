シャネル　ネクタイ　ペイズリー柄　新品未使用

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商品詳細
ペイズリー柄新品未使用品美品正規品シルク100%以前、海外のシャネル店で購入しました。大切に保管していましたが、折り畳んでいたので、折り目がありますが元に戻ります。（写真にアップしてます）クロネコヤマトのコンパクトボックスで発送させて頂きます。剣先幅9㎝#シャネル#CHANEL#ネクタイ#メンズ小物
http://narcologia.ru/goods/displease283231.html
http://narcologia.ru/goods/freshman695056.html
http://narcologia.ru/goods/Addict360918.html
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