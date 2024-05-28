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1996s デッドストック マルボロ 刺繍 キャップ 6パネルキャップ　ブラック
商品番号 A19717932854
商品名

1996s デッドストック マルボロ 刺繍 キャップ 6パネルキャップ　ブラック
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。タバコで有名なマルボロの6パネルキャップです。1996年のプロモーションキャップで非売品かつデッドストックでの入荷です。黒で使いやすくフロントに刺繍が入った雰囲気のいいアイテムです。調整可能で、サイズの合うキャップがない私でも入ります。マルボロらしくないところがとても良いです！！是非！【状態】デッドストック。新品フラッシャー付きです。【素材】100%コットン【採寸】ツバの長さ：7cmサイズ：〜60cm(調整可能です)（平置き採寸。測り方により誤差がある場合がございます。)#マルボロ#90s#6パネルキャップ#Marlboro#cap#キャップ#プロモーションキャップ#ストラップバックキャップ#コットンキャップ#90年代#刺繍ロゴ#ビンテージキャップ#帽子
http://narcologia.ru/goods/manufacture51541.html
http://narcologia.ru/goods/providence265694.html
http://narcologia.ru/goods/influenza100693.html
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