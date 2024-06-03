sixtones 松村北斗 アクリルスタンド アクスタ 第１弾 第２弾 第３弾

islandstoreで販売されていたSixTONESのアクリルスタンド、松村北斗くんになります。第一弾、第二段、第三弾のセット価格となります。(バラ売り不可となります)プチプチに包み追跡可能なメルカリ便で発送予定です。元袋や台紙等はございません本体のみになります。自分で台紙と袋を写真のように用意していますのでこのような状態でプチプチに包み発送させて頂きます。家に飾っていたので、多少の光にかざすとわかるような小傷等気になる神経質な方はお控えください。即購入可能です。お値下げ不可となります。sixtonesストーンズ スト田中樹松村北斗京本大我森本慎太郎高地優吾ジェシーアクスタアクリルスタンド公式グッズジャンル···ジャニーズ人気グループ···SixTONES64



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