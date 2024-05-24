★海外輸入★ニューエラ　LA　キャップ　帽子　青　ブルー　CK　青

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商品詳細
NewEra×CultureKingsBeachSkyBlue9FORTYA−FRAMESnapbackLA#Bobのインポートキャップ☝キャップ好きな方は要チェック☝✨海外限定キャップ多数出品中！✨オーストラリア高級ストリートブランドのCultureKingsとニューエラの現地限定コラボアイテムです。A-Frameシリーズはシルエットとカラーが特徴的で、頭の形をスッキリ見せてくれます。日本での希少価値が高く、デザイン性も素晴らしいので、プレゼントにも最高の一品です。⭐ギフトラッピング付き⭐●ブランド「CULTUREKINGS」（オーストラリア・ニュージーランド）愛用者クリスティアーノ・ロナウドジャスティン・ビーバードレイク●カラー青 ブルー ●サイズ9FORTYADJUSTABLE(56.8cm~60.6cm)アジャスタブルベルトによって、サイズ調節可能なモデルです。メンズにもレディースにもおすすめ!●状態新品未使用●発送方法匿名メルカリ便宅急便60サイズ大切なお品ですので、宅急便コンパクトではなく、60サイズの箱で型崩れを防ぎます。#ニューエラ#newera#ヤンキース#NFL#黒#帽子#キャップ#ブラック#オークランド#レイダース#NBA#アメリカンフットボール#スーパーボール#誕プレ#ギフト#MLB#野球#ベースボールキャップ#海外輸入#欧州輸入#インポート#インポートアイテム#ニューエラキャップ#レイカーズ#ロサンゼルス#フリーサイズ#夏#青#ブルー#LA#NY
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