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チャレンジャー　ジェットキャップ
商品番号 F82191543833
商品名

チャレンジャー　ジェットキャップ
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 2,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャレンジャーなジェットキャップになります。フリーサイズモスグリーンのような深い色味です。新品未使用。2次流通にても、見たことがなく割とレアかと思います。
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