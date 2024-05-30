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23SS 新品 RRL Double RL ダブルアールエル バンダナ スカーフ
商品番号 Y79402774096
商品名

23SS 新品 RRL Double RL ダブルアールエル バンダナ スカーフ
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 5,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロゴインディゴコットンバンダナ23SS新品タグ付き定価17,600円ONEサイズ薄手のコットン織り地を使用した日本製。時間とともに色褪せ感が生じる本藍染め。ウエスタン風のモチーフをプリントし、中央にDoubleRLのロゴをあしらったアイテム。・中央に\"DoubleRL\"のプリント・洗濯機洗い可本体：綿100%RRLの商品、他にも出品しておりますので、合わせて宜しくお願いします！DoubleRL(RRL)RalphLaurenダブルアールエルラルフローレンスカーフストールハンカチ本藍藍染インディゴザ・リアルマッコイズTheRealMcCoy'sバズリクソンズ　BUZZRICKSON'SフリーホイーラーズFREEWHEELERSシュガーケーンSUGARCANEウエアハウスWarehouseレッドウィングRedWingカーハートCarharttWIPルイスレザーLewisLeathersエンジニアードガーメンツEngineeredGarmentsリーバイスLevi'sサンサーフSUNSURF東洋エンタープライズKaptainSunshineキャプテンサンシャインBarbourバブアーNigelCabournナイジェルケーボンNEIGHBORHOODネイバーフッド
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