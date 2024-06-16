ハワイから取り寄せたイプヘケ 高さ52㎝　カヒコ　ハワイファブリックの袋付き



2023年最新】イプヘケの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】イプヘケの人気アイテム - メルカリ



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写真のイプヘケは全て同じ物で、高さは約51㎝です。イプと並べた写真もあるのでご確認下さい。カヒコを踊るため、ハラウで人数分まとめてハワイから取り寄せました。送料と本体の内訳は不明ですが3万円台後半だったような気がします。舞台とその練習で一度使用しました。模様は元々のものです。叩き比べて選ばせてもらったので個人的には良い音がすると思っています。ハワイのファブリックで作ったイプヘケケース(肩に掛けたり背負ったりして持ち運べるものです)もあります。使っていただけたら嬉しいです！