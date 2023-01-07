FCRB ダウンマフラー ブリストル Bristol

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商品詳細
19年の秋冬に購入しました。2回着用しました。着用後はクリーニングに出して保管しておりました。購入してから少したっておりますので、はっきりとした購入時の状態をあまり覚えておりませんが、すごく若干ではございますがダウンのふくらみがなくなったような気もします。あまり使用しておりませんので、ロゴの割れもなく美品です。 やぶれや汚れもありません。フリーサイズ130✖️33商品タグも保存しておりますので、一緒に発送します。
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