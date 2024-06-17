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商品詳細
BERLUTIのマフラー、ストールです。昨シーズン中古サイトで購入しました。素材はシルクとカシミヤで肌触りが良く、迷彩のデザインにカリグラフィーが入っておりおしゃれです。ワンシーズン使用後ハイクラスのクリーニングに出して使用してませんので、すぐにお使いいただけます。紙袋とハンガーは撮影用ですのでつきません。クリーニング後の袋からは出して発送します。ご質問お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/protein582034.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln747502.html
http://narcologia.ru/goods/passivity55583.html
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クリーニング済 ベルルッティ マフラー ストール カリグラフィー
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