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クリーニング済　ベルルッティ　マフラー　ストール　カリグラフィー
商品番号 P64708936919
商品名

クリーニング済　ベルルッティ　マフラー　ストール　カリグラフィー
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BERLUTIのマフラー、ストールです。昨シーズン中古サイトで購入しました。素材はシルクとカシミヤで肌触りが良く、迷彩のデザインにカリグラフィーが入っておりおしゃれです。ワンシーズン使用後ハイクラスのクリーニングに出して使用してませんので、すぐにお使いいただけます。紙袋とハンガーは撮影用ですのでつきません。クリーニング後の袋からは出して発送します。ご質問お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/protein582034.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln747502.html
http://narcologia.ru/goods/passivity55583.html

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