TSUTAYAオリジナルトレカサプライセット レジェンドアーティストコレクション

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商品詳細
TSUTAYAオリジナルトレカサプライセットレジェンドアーティストコレクションVol.2（斉藤コーキ） 1点 商品内容：プレイマット1枚、スリーブ60枚、デッキケース1個、缶バッジ2個新品未開封種別···サプライ／周辺グッズ種別/詳細···プレイマット
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