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和銀工房の手作り指輪
商品番号 S54017641404
商品名

和銀工房の手作り指輪
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー○１８金子豚リングに羽をカスタマイズした天使バージョンです。羽と輪の部分には18金のピンクゴールドが使用されています。子豚が指にぎゅーっとしがみつくようにつきます。サイズは１６号です。サイズは調節可能です。自宅保管ご理解の上でのご購入をお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/cotton613161.html
http://narcologia.ru/goods/injure932867.html 和銀工房の手作り指輪-
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