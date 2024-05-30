和銀工房の手作り指輪

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材質···シルバー○１８金子豚リングに羽をカスタマイズした天使バージョンです。羽と輪の部分には18金のピンクゴールドが使用されています。子豚が指にぎゅーっとしがみつくようにつきます。サイズは１６号です。サイズは調節可能です。自宅保管ご理解の上でのご購入をお願い致します。