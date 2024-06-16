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オモダカ sar マグネットホルダー付き
商品番号 L15977065425
商品名

オモダカ sar マグネットホルダー付き
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】オモダカsar黒炎の支配者収録ポケモンカード【商品の状態】使用状況：開封後未使用注意事項：商品のコンディションにつきましては、画像をご確認の上ご判断ください。写真5枚目印の所に初期のへこみ傷があります。傷や、擦れなどを気にされる方は購入をお控えください。発送方法：マグネットホルダーに入れ水対策を施してクッション封筒にての発送です。その他に不明点はご質問ください。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)
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