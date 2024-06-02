mm66【アウトレット】エクスビータ　ラウンドファスナー　本革

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カラー···グリーン#じゃりんこアパレル・ファッションbag小物など ←一覧【商品名】#エクスビータ#メンズ#ラウンドファスナー#本革#長財布【商品状態】表面に若干のスレがあります。写真にてご確認ください。【詳細】商品は画像にあるもののみとなります【注意事項】微細な傷や汚れなど多少の見落としがある事もございますので、あらかじめご理解いただきますようお願い申し上げます。商品説明及び画像を十分にご覧いただき、ご理解の上ご購入お願い致します。※必ずプロフ確認の上ご購入願います。#fjt