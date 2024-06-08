ナンバリング　リング　2mm幅

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カラー···シルバー材質···シルバー925定価¥45,100内径約18mm約17号素人採寸です。写真をご確認ください。マルジェラで人気なナンバリングのリングです。他のリングとも重ね付けしやすいリングです。2年ほど前に百貨店で購入し自宅保管しておりました。使用しておらず、タグも付いております。神経質な方はご遠慮ください。