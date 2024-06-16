VINTAGE TIFFANY ティファニー カーブ チェーン ブレスレット ...

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Tiffany & Co. - OLD TIFFANYオールド ティファニー ゲート リンク ID ... Tiffany & Co. - OLD TIFFANYオールド ティファニー ゲート リンク ID ...

VintageTIFFANY\u0026CO.CurbChainBraceletヴィンテージティファニーカーブチェーンブレスレット喜平チェーンのみで構成された極めてシンプルなデザインですが、表と裏で異なる表情を持つ大変手の込んだレアピース、1970年代〜1980年代頃のヴィンテージティファニーのブレスレットです。一見、現行モデルのIDブレスレットに似たフラットカーブリンクですが、こちらは表面と裏面でカットが違う非常に珍しいチェーンで製作されています。表からは8面カットの喜平チェーンの様に上・斜め・横に平面を持ち、裏からは4面カットの喜平チェーンの様に上・横に平面がある独特なカットが特徴的です。また仕上げは従来のブレスレットに多く見受けられる鏡のように反射する鏡面仕上げではなくマットな質感で鈍い輝きのつや消し仕様です。留め具はロブスタークラスプで腕時計や他のブレスレットとの重ね付けにも適したボリューム感、各ホールマークはクラスプ脇に入りますが、TIFFANY\u0026CO.の刻印は上部が摩耗しています。コンディションは細かな傷はありますが深刻なダメージはありません。こちらでクリーニングのみをしておりますが、当時の雰囲気を残す為、新品仕上げなど磨き上げは行っておりません。ヴィンテージシルバー特有の雰囲気があるお品物です。＜商品詳細＞ブランド：TIFFANY\u0026CO.サイズ：全長約21.5cm、幅約0.8cm、厚さ約0.3cm（着用画像の手首回りは約17cmです。）重量：約36.7g素材：シルバーホールマーク：TIFFANY\u0026CO.STERLINGITALYコンディション：やや傷や汚れあり生産国：イタリア製付属品：ポーチ品番：BR366正規品ですのでティファニーの店舗でアフターケアを受けれます。ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。