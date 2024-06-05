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ヘリーハンセン　ファイバーパイルサーモフーディー（ユニセックス）
商品番号 O13291702394
商品名

ヘリーハンセン　ファイバーパイルサーモフーディー（ユニセックス）
ブランド名 ヘリーハンセン
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレーHELLYHANSENヘリーハンセンHOE52293ファイバーパイルサーモフーディーボアフリースパーカーアウトドアキャンプセーリングスポーツメンズレディース防寒保温厚手国内正規2022FWL：着丈70cm身幅59cm肩幅60cm袖丈60cm身長170〜180cm胸囲92〜100cmフリースの元祖ともいえるファイバーパイルは、HELLYHANSENが生み出したブランドを象徴する素材。ボア感のあるクラシカルな風合いが特徴のファイバーパイルをベースに、さらに厚手で保温力を向上させたファイバーパイルサーモが、アップデート。リサイクル糸を使用した環境配慮型素材「GREENMATERIAL」になりました。防風性のある裏地と組み合わせたフーディジャケットは、寒いシーズンのアウターとして活躍。フードはドローコードで絞め込みができ、袖口と裾はリブ仕様にして防寒性を高めています。両サイドのポケットは、上部の舟型デザインがさりげないアクセントになっています。新品未使用自宅保管
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