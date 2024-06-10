【新品タグ付き】PORTER キーケースSMOKYスモーキー 592-06334

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ポーターPORTERキーケースSMOKYスモーキー592-06334メイン素材:ナイロン表地:ナイロン横11×縦6×マチ1.5cmコーデュラダック縦糸:コットンムラ糸1000D、横糸:コーデュラナイロン1000D65gPORTERポーターSMOKYスモーキーキーケース1.ブラックコットンのナチュラルな表情とナイロンの光沢感や強さなど、いろいろな表情が楽しめるオリジナルのコーデュラダック生地を使用したSMOKYスモーキーシリーズ！スミクロと呼ばれる淡いブラックカラーや、ネイビーカラーがシンプルなデザインを引き立てています。コットンのナチュラルな表情とナイロンの光沢感が楽しめるオリジナル生地を使用！他にはない素材感が魅力的で、どんなシーンにもお使い頂けます。免許証やカード類の収納に便利なポケット付きで、利便性も◎キーリングは6つ設けられており、普段使う鍵をコンパクトにまとめて持ち運べます！スミクロと呼ばれる淡いブラックや、ネイビーの絶妙なカラーも魅力的な一品です。商品の概要：メイン開閉ホック内側キーリング×6フリーポケット×1トラブル防止のため購入後の返品交換はできかねます。あらかじめご了承ください。