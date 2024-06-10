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【新品】NIKE メンズ スニーカー/28.5cm
商品番号 P49319516114
商品名

【新品】NIKE メンズ スニーカー/28.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

✔️ブランドNIKEナイキ✔️商品名NIKEBLAZERMID77PRM/ナイキブレーザーMID77PRM✔️カテゴリスポーツシューズ靴ランニングランニングシューズ✔️品番DV0796-001✔️対象メンズ男性用✔️サイズ28.5cm✔️カラーブラック/スタジアムグリーン/ユニバーシティレッド/ペールアイボリー✔️箱の有無なし✔️商品詳細情報NIKE正規店にて購入した商品になります。ブレーザーMIDは、フレッシュなレザーアッパーとクラシックなスタイルで、バスケットボールシューズのオールドスクールな外観を表現。質感あるブラックアッパーにホワイトのスウッシュをあしらい、ヒールオーバーレイには季節感あるグリーンのチェックが施されています。#NIKE#ナイキ#メンズ#スニーカー#シューズ#ランニングシューズ#ランニング#ランシュー#running#RUNNINING#新品未使用#軽量#DV0796#ブレーザー#ブレーザーMIDメインカラー···ブラック
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