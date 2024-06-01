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Famous ウクレレ　FS-5
商品番号 X72858994819
商品名

Famous ウクレレ　FS-5
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 5,467 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マアマア美品で状態の良いフェーマスのウクレレです。ゴールドパーツが高級感がありエントリーモデルより少し上のクラスになります。試奏等は問題ございません。僅かな小キズ等はございますので細かなことが気になる方はご遠慮してください。ボディバックに手持ちで演奏するときの滑り止めのラバーが貼っていますが、すぐに剥がせるタイプなので跡形も残らず取れます。ブランド：Famous(フェイマス)品番：FS-5サイズ：ソプラノサイズボディ：ハワイアンコア合板ネック：マホガニー指板：ローズウッド(12Fジョイント/15F)ブリッジ：ウォールナットペグ：FamousペグB搭載弦：KIWAYAKFCフロロカーボン弦全長：約538ｍｍスケール：約351mmナット幅：約36.5mm
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