J\u0026M DAVIDSON　ONE SIDE ZIP WALLET 長財布　黒

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ご覧くださいましてありがとうございます。只今、断捨離中ですのでお値段お安くしてますが完全正規品ですのでご安心下さい.•♬カラーは黒で素材は革です。中古品ではありますが美品となっております！付属のカード類、箱もお付け致します。カード入れ 12ポケット 2オープンポケット 2小銭入れ 1横 約19cm縦 約9.5cm幅 約3cmご検討の程よろしくお願い申し上げます。カラー...ブラック財布形...長財布