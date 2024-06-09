WIND AND SEA ウィンダンシー フェザー ネックレス ビーズ ブラック

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【商品の説明】1度のみの試着程度の極めて新品に近い状態の個人保管品になります。重量感が有るシーズンレスに着用いただけるWINDANDSEAのフェザーネックレスとなります。マットブラックの重厚感のある仕様となります。定価税送料で49950円でした。ブランド、メーカー：WINDANDSEAサイズ：FreeSize本体(フェザー高さ(最大部)/10cm,チェーン全長/65cm(幅：1.8cm)総重量：208.0グラム他サイズやデザインの出品も御座いますので、この機会に是非ご検討ください。使用状況：新品(1度のみの試着程度の極めて新品に近い状態の個人保管品)素材：Cotton100％当方取り扱い商品は全て100%本物・正規商品となります。新品未使用(1度試着のみ)ですが購入時からの小傷はご理解よろしくお願いいたします。材特有の多少の小傷、よれ、すれ等はご了承下さい。一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご遠慮ください。大切に保管していますが、あくまで個人保管となりますので、神経質な方や状態を極度に気になされる方はお取引をご遠慮ください。当方取り扱い商品は全て100%本物・正規商品となります。購入時からの小傷等にご理解頂ける方のみご購入お願いします。入札の際にはご了承の程宜しくお願い申し上げます。