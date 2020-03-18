多機能ポケット【デッドストック】90s 変形ジャンパー

♋️かんたんフォロー割をさせて頂きます。※フォロー後に、コメントするのみ！ゲリラや期間限定など、時々に変化しますので、ぜひ【プロフィール】をご覧下さい！とりあえず、いいねでも【SALEの告知】が届きます。♋️即購入者さま歓迎♋️安心【無料発送】24時間以内♋️可能な限りホームクリーニング済みその他の個性的なアイテム→#ジャッピィのアウターよろしければ、全出品物を→#japtQ□商品説明■90年代頃の激レア、デッドストックNewPortClub多機能ポケット変形ジャンパーです。フロントはジッパーとボタン比翼仕様で、カップショルダー、左袖にミニポケット、フロントも左右非対称で多数ポケットが付きます。襟元もハイネックまでカバーしてショール内にフードを収納できます。中綿入りで暖かくネイビーカラーでゆったりめの作りです。まさに玄人好みの希少なオールドビンテージなお品となります。■商品状態□【S】【S】新品未使用品/一部保管時の汚れあり【A】多少の使用感ある美品【B】傷汚れ等があるが良品【C】着用できますがダメージが酷い雰囲気あるビンテージの状態【S】以外基本古着になる為、着用感がございます。神経質な方はお控え下さい。□サイズ■M大きめ肩幅:約-cm裄丈:約83cm身幅:約62cm着丈:約65cm(多少の誤差はあります)□素材■綿100%■可能な限り、即発送を目指します。□トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい。よろしければ、他の出品物を→#japtQアーカイブミリタリージャケットメンズレディース古着再構築USA製アメカジヴィンテージ昭和レトロ80s個性的マルチ変型紺色オークリーストーンアイランドやC.P.CompanyStoneIslandBonevilleMassimoOstiマッシモオスティマルジェラパタゴニアテックギアジェネラルリサーチお洒落90sナイキACG等をお好きな方へ



超歓迎された】 【デッドストック】90s 多機能 ポケット 変形 ...



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