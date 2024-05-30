JIMMY CHOO レザーキーリング　新品未使用

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JIMMYCHOO(ジミーチュウ)牛革 キーリング新品未使用COL.ブラック 黒ブラックのグレイニーカーフレザーを使用したキーチャームです。服にもバッグにも取り付けられるドッグクリップ風パーツ付き。一部箱に傷がございますのでお写真でご確認よろしくお願い致します！新品未使用で美品ですが、自宅保管になりますのでご容赦ください。付属品はお写真の物が全てです！ご質問やお写真で確認されたい箇所などございましたらお気軽にお問い合わせください♪グレイニーカーフレザードッグクリップ風パーツ付きサイズ：横4x高10x幅1cmイタリア製ITALYキーホルダー 鍵 チャーム 靴べら