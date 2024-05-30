nonnative NN-JU4201 灰

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ご覧いただきありがとうございます！【商品】TROOPERPUFFBLOUSONPOLYTWILLSTRETCHDICROS®SOLOWITHGORE-TEXINFINIUM™【size】サイズ2着丈67cm/裄丈90cm胸囲63.5cm173cm、60kgでゆったりです。【color】CEMENT【説明】DICROS®SOLO素材を使用したMA-1タイプの中綿ブルゾン。鮮やかな質感と優れた形状記憶が特徴の生地です。表地とリブを同一色にすることで素材感とシルエットを活かしたアイテムになっております。・表生地:DICROS®︎SOLO・センターフルジップ・袖に配したジップポケット・スナップボタンハンドウォーマーポケット【着用回数】0回【コンディション】10/10段階【最後に】お値下げ等ございましたらご連絡お願いします。気持ち良いお取引を心掛けていますので、是非プロフィールを読んでいただいてから、ご購入ください！よろしくお願いします！#nonnative#ノンネイティブ#エンジニアードガーメンツ#オアスロウ#ノースフェイス#オーラリー#ニードルス#ブラームス#アボンタージュ#リーボック#ナイキ#エシュン#ユケテン#ニューバランス#ホカオネオネ#アディダス#オニツカタイガー#テアトラ#TEATORA#KAPTAINSUNSHINE#キャプテンサンシャイン#ナンガ#NANGA#DAIWAPIER39#ダイワピア#GRAMICCI#グラミチカラー···グレー柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬