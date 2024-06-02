NEW ERA LP 59FIFTY LA Angels ニューエラ エンゼルス

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商品詳細
NEWERALP59FIFTY(5950)LowProfileCap(ロープロファイル)Team：LOSANGELESAngelsSize：71/4(目安57.7㎝)ユニセックス70360636※50〜60サイズ箱にて丁寧に発送致します。JAPAN￥6,380angelsエンゼルス595059fiftyneweraニューエラ大谷翔平カラー···レッドカラー···レッド
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