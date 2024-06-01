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ポールスミス 新品！マルチストライプ入りソフトベジタン牛革4連キーケース 黒
商品番号 P41214382328
商品名

ポールスミス 新品！マルチストライプ入りソフトベジタン牛革4連キーケース 黒
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気ポールスミスのソフトベジタン牛革４連キーケースです。内側にマルチストライプが入った人気のデザインです。お色は黒になります。こちらの商品は宅急便コンパクトでの発送となります。実寸　　横１１cm×縦６cm×まち３cm（素人採寸ですので若干の誤差はお許し下さい。）素材　牛革未使用の箱なしの新品です。表面のシワは独特な加工によるもので傷ではありません、ご理解の程お願い致します。スタイル（株）社製の正規品（本物）です。
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