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クレイバースト　1box
商品番号 Y33062191756
商品名

クレイバースト　1box
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカ家電量販店にて購入しました。ポケモンカードクレイバーストex1BOXシュリンク無し製造番号一致商品BOX買いの為、封入率に変わりはないので確実にSR,SAR,URのいずれかが封入されています。ポケモンカードが買えなかった方に安価で販売しますので、早い者順でお願いします！シュリンクは転売防止の為、お店で剥かれてしまいました。送料の関係で箱から取り出しメルカリ便で発送させて頂きます。ナンジャモsrナンジャモsar種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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