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アルティメットルミナスウルトラマン17 8種フルコンプセット
商品番号 E28036803835
商品名

アルティメットルミナスウルトラマン17 8種フルコンプセット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真のものが全てとなりますパンドンの頭部のランナーパーツを切り離している為やや傷ありとしていますウルトラセブンとウルトラセブンXは未開封ですストラクチャーは倉庫B以外は未開封です倉庫Bは開封の都合上梱包材は廃棄済ブックレット8枚同梱いたします値引き及びバラ売り不可
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