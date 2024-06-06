アルティメットルミナスウルトラマン17 8種フルコンプセット

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商品詳細
写真のものが全てとなりますパンドンの頭部のランナーパーツを切り離している為やや傷ありとしていますウルトラセブンとウルトラセブンXは未開封ですストラクチャーは倉庫B以外は未開封です倉庫Bは開封の都合上梱包材は廃棄済ブックレット8枚同梱いたします値引き及びバラ売り不可
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