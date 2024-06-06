《R》茶道具 鶴首釜 鉄釜 南鐐摘 釜鐶付　（Z2）

ご覧頂きましてありがとうございます。鶴首釜釜鐶付でございます。長年仕舞っておりました。釜内部錆有。釜底にも錆がございます。お写真にてご確認ください。サイズ口径約11.3㎝×径約21.5㎝高さ約18.5㎝#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。



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