【NN8903N】ノースフェイス パープルレーベル キャップ 【ネイビー】

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商品詳細
もともと新古品で購入しましたが、結局出番が少ないので出品します！私自身は2、3度短時間で使用したのみで、見た目にも特に不具合はないと思われます！以下詳細です！ーーーーーーーーーーーーーTHENORTHFACEPURPLELABELザノースフェイスパープルレーベルCottonTwillFieldCapキャップ品番:NN8903N表地:コットン100%裏地:ポリエステル100%革部分:牛革サイズ:フリーーーーーーーーーーーーーー中古品ということをご了承いただきつつ、何卒よろしくお願いします！！
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