ポーター　PORTER ENCHASE（エンチェイス）　財布コイン\u0026カードケース

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ポーター エンチェイスのコインケースです。一万円札が二つ折りで収納でき、現金をあまり使わないキャッシュレスの方におすすめです。中にボタンで着脱可能のキーチェーンもついているので鍵をつければ、これとスマホだけで外出できるのでミニマリストの方にもとてもおすすめです。新品で購入後、1ヶ月ほど使用しましたがほとんどバッグの中に入れていただけなのでキズや汚れなど無いと思います。バッグに入れるときは他のものとぶつかり合ってキズつかないように気をつけていました。品番007-02285ブランド/シリーズPORTERENCHASEカテゴリー財布コインケースサイズW:123mm/H:82mm/D:0mmSIZEGUIDE重量95g素材表：牛ステア（コンビネーション鞣し・エンボス加工ボンディング加工）裏：レーヨンツイル（裏面：アクリルコーティング）カラー···ブラック